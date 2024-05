True crime: dicas de filmes e séries documentais sobre crimes reais no Brasil

Crimes acontecidos no Brasil também já foram retratados. Recendente, produções mostraram versões distintas do Caso Richthofen: "A menina que matou os pais" e "O menino que matou meus pais". A primeira conta a história pela perspectiva de Daniel Cravinhos e a segunda, a partir do ponto de vista de Suzane von Richthofen .

Diversos episódios históricos foram adaptados por meio de produções cinematográficas — e a reprodução de crimes ou as ações de alguns infratores não fica de fora dos séries, filmes ou documentários. Diferentes vertentes desses acontecimentos já ganharam as telas e os espectadores

A série acompanha a vida de um criminoso que amedrontou os bairros da elite carioca no início dos anos 2000, Pedro Dom . Bem-apessoado e filho do policial Victor Lomba, Pedro começa seu envolvimento com drogas desde muito novo — o que sucessivamente o levou a praticar roubos em residências de luxo .

Ao longo de três temporadas, a produção mostra várias fases da vida de Pedro Dom. Durante o final do último mês de maio, a Amazon Prime exibiu a última parte da história do "Bandido Gato" do Rio de Janeiro.

Onde assistir : Amazon Prime

: Amazon Prime Duração: três temporadas

2. Doutor Castor

Irreverência e destreza para se adaptar a qualquer ambiente, essas exaltações poderiam ser facilmente associadas ao bicheiro Castor de Andrade. Porém, por trás da influência e reconhecimento na alta sociedade — chegando a ser entrevistado por Jô Soares na Rede Globo — existem as práticas ilegais do jogo do bicho.

Além de ser o principal nome do jogo ilegal nos anos 1970 e 80, Castor foi muito influente no Carnaval e no futebol cariocas. Por residir em Bangu, o homem seguiu à frente e foi dono do Bangu Atlético Clube (clube de futebol) e da Mocidade Independente de Padre Miguel (escola de samba).

Em forma de minidocumentário, a história é contada a partir de relatos de uma série de entrevistados, como Boni, Agnaldo Timóteo, Tino Marcos e Ali Kamel, dentre vários outros futebolistas, jornalistas e pessoas da sociedade carioca.

Onde assistir : Globoplay



: Globoplay Duração: quatro episódios

3. Bandidos na TV

Como explicar um programa com tamanha destreza e agilidade em chegar primeiro em ocorrências policiais? Por muito tempo, esse foi o motivo de sucesso do popular programa de televisão Canal Livre.