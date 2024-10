Maníaco do Parque: veja como está hoje e relembre caso real de filme

Adaptação que conta a história do Maníaco do Parque estreou essa semana, estrelado pelo cearense Silvero Pereira

Seus crimes violentos chocaram o País. Francisco de Assis Pereira foi preso ainda em 1998, em decorrência dos delitos citados. Seu apelido veio do local onde costumava atacar suas vítimas: o Parque do Estado, situado na zona sudeste de São Paulo.

Estreou nesta semana a adaptação que conta a história do Maníaco do Parque. Estrelado pelo cearense Silvero Pereira, o longa aborda uma vertente fictícia, relacionando o caso do assassino condenado por matar dez mulheres e estuprar outras nove em 1998.

Quando condenado, foi determinado que sua pena seria de 260 anos. No entanto, a legislação brasileira da época não permitia que uma pessoa ficasse mais do que 30 anos na cadeia. Dessa forma, espera-se que ele seja solto por volta de 2028.

Em fuga, Francisco se dirigiu ao sul do país, onde foi finalmente preso na fronteira com a Argentina após investigações. Já detido pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), ele confessou todos os crimes e indicou a localização dos corpos.

Isadora foi uma das vítimas de Francisco. Ele fingia ser um “caçador de talentos” e convidava as mulheres para fazer fotos no parque, supostamente para um catálogo de cosméticos.

Maníaco do Parque: ‘cartas de amor’

Segundo a mãe do serial killer, em entrevista ao O Globo, Francisco recebe constantemente presentes de ‘fãs’. Entre os itens enviados, estão cartas de amor, alimentos e até mesmo quantias em dinheiro.

Frequentemente, mulheres desejam visitá-lo na Penitenciária de Iaras, no interior de São Paulo, onde está desde 2009. Foi justamente com uma dessas ‘admiradoras’ que ele chegou a se casar, mas o relacionamento terminou depois, com relatos da ex-noiva sobre “estranhezas em suas ações e personalidade”.

Maníaco do Parque: rixa com Pedrinho Matador

O jornalista e escritor Ulisses Campbell trouxe à tona informações chocantes sobre o tempo de cárcere do Maníaco do Parque. As revelações foram feitas durante uma entrevista ao podcast “Pela Fechadura”, comandado por Ricardo Ventura, no dia 5 de setembro.