Autora de 'Daisy Jones and the Six' anuncia novo livro de romance

Taylor Jenkins Reid, escritora de "Os Sete Maridos de Evelyn Hugo" e "Daisy Jones & The Six", anunciou nova produção literária que relata o cotidiano e o romance entre astronautas

A escritora norte-americana, Taylor Jenkins Reid fez o anúncio do seu novo livro na manhã desta quarta-feira, 30. Após dois anos longe dos holofotes, ela retorna com a obra “Atmosphere”, que deve introduzir o cotidiano e o romance entre astronautas.

Através do seu perfil no Instagram, a autora publicou a capa do novo romance, acompanhado de uma legenda com a data de lançamento da obra, prevista para 3 de junho de 2025.

Com a legenda também se juntaram os agradecimentos da entrevista com a revista Vogue que divulgava a novidade, assim como o enredo da obra.



“Taylor está tão animada por anunciar seu próximo livro 'ATMOSPHERE', que será lançado em 3 de junho de 2025. Enorme, enorme obrigado à Vogue EUA e à Vogue Britânica por nos ajudarem a celebrar hoje”, informa a legenda.