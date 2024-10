'Emily em Paris': ator diz que série tem relações arcaicas

Em entrevista, o ator Lucas Bravo, da série "Emily em Paris", afirmou que as relações amorosas do programa são abordadas de forma arcaica

Lucas Bravo, ator que interpreta Gabriel na série “Emily em Paris”, expressou seu descontentamento com a trama do seriado. Em entrevista ao jornal Le Figaro, ele chamou de “arcaico” a forma como as relações românticas são construídas e desenvolvidas.

A série foi recentemente renovada pela Netflix para sua quinta temporada, mas o artista afirma que sua permanência no programa “dependerá do roteiro”. “Sinto que já explorei bastante o personagem. Não tenho muita liberdade (criativa na série)”, compartilhou.

E continuou: “A vida é curta. As filmagens dessa série ainda duram cinco meses. Será que quero sacrificar esse tempo contando algo que não me estimula?”.