Daisy Jones and The Six: confira trailer e data de estreia da série

A produção, baseada no livro homônimo de Taylor Jenkins Reid, estreia no dia três de março com episódios semanais na Amazon Prime

A série Daisy Jones and The Six, produzida pela Amazon Prime, chega ao serviço de streaming no dia 3 de março. A produção contará com 10 episódios, lançados semanalmente toda sexta-feira.

O enredo descreve as experiências de uma banda fictícia na década de 70 e foi inspirado no best-seller da norte-americana Taylor Jenkins Reid, autora de “Daisy Jones and the Six: Uma história de amor e música”, publicado no Brasil pela editora Paralela.

O novo trailer foi divulgado nesta quarta-feira, 15, e apresenta a relação entre os personagens Daisy Jones (Riley Keough) e Billy Dunne (Sam Claflin), líder da banda The Six.

A estreia de Daisy Jones no streaming também contará com o lançamento simultâneo do álbum “Aurora”, descrito no livro de Taylor Jenkins Reid.

Daisy Jones and The Six: Neta de Elvis Presley será protagonista

A atriz e produtora Riley Keough é filha de Lisa Marie Presley e Danny Keough. Na série, ela viverá a cantora Daisy Jones.

O público pode escutar sua voz nas músicas “Regret Me” e “Look At Us Now (Honeycomb)”, ambas lançadas para a série da Amazon Prime.

Daisy Jones and The Six: Confira trailer e música da série

Confira o trailer diretamente no YouTube

Confira a música diretamente no YouTube

