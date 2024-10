Mulheres atendidas na Casa da Mulher lançam livro sobre superação

Ela explica que o projeto contou com quatro oficinas ministradas de forma presencial na Casa da Mulher Brasileira e algumas aulas online disponibilizadas no Youtube.

Além de Mirelle Costa e participantes da oficina, o livro conta com a capa do designer Gabriel Lopes e leitura crítica e revisão ortográfica do jornalista Julião Júnior. O cordel da contracapa é da cordelista Jullie Oliveira.

Os títulos das produções foram baseados nos desabafos em sala de aula, durante a experiência da oficina de escrita.

Introduzindo os textos com as frases "Limpando as vestes da alma", "Até o vento me doía", "Vencendo a dependência", "A Barbie é de plástico, eu sou de Verdade" e "Por que eu" o livro reúne as histórias de superação.