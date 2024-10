Missão da Nasa decola para estudar se lua de Júpiter pode abrigar vida

Com decolagem prevista ainda para o mês de outubro, a Missão Europa Clipper investigará a potencial habitabilidade da lua de Júpiter em abrigar vida

Uma nave espacial da Nasa , irá em direção a Júpiter mirando na sua lua Europa para buscar potenciais condições de vida fora da Terra. Amissão Europa Clipper, com decolagem prevista para esta segunda-feira, 14, é a primeira etapa para determinar se nosso sistema solar poderia abrigar vida em outro corpo celeste.

A sonda decolará de Cabo Canaveral, no estado da Flórida. A Nasa indicou que o lançamento não ocorrerá antes das 12h06min, horário local, desta segunda-feira (13h06min no horário de Brasília).

Ela não procurará por vida , mas buscará determinar se as condições lá existentes poderiam sustentar vida extraterrestre. "É uma oportunidade para explorarmos não um mundo que poderia ter sido habitável há bilhões de anos, mas um mundo que pode ser habitável hoje, agora mesmo", aponta Curt Niebur, chefe da parte científica da missão.

A bordo do foguete Falcon Heavy da SpaceX , do Kennedy Space Center, a sonda investigará a região abaixo da crosta gelada da lua de Júpiter, onde se acredita que exista um oceano perto da superfície.

A sonda é a maior projetada pela Nasa para exploração interplanetária, chegando a 30 metros de comprimento com seus painéis solares estendidos, projetados para capturar a luz fraca no caminho para Júpiter.

Missão Europa Clipper da Nasa: quanto tempo irá durar?

Levará cinco anos e meio para chegar a Júpiter e se esgueirará a 16 milhas (aproximadamente 26 quilômetros) da superfície de Europa — consideravelmente mais perto do que qualquer outra nave espacial.

A viagem circular até Júpiter abrangerá 1,8 bilhões de milhas (cerca de 3 bilhões de quilômetros). Para um impulso extra, a espaçonave passará por Marte no início do próximo ano e depois pela Terra no final de 2026.