Dia Nacional do Livro: veja dicas de cinco obras para a sua estante

Comemorado no dia 29 de outubro, o Dia Nacional do Livro foi instituído em 1966 por decreto presidencial de Castelo Branco. A data foi escolhida em alusão à primeira biblioteca brasileira, fundada no Rio de Janeiro em 1810.

Mais de 80% dos brasileiros não compraram livros em 2023, diz pesquisa; LEIA

Segundo o 9º Painel do Varejo de Livros no Brasil – estudo realizado pela Nielsen Book e divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livro (SNEL) publicado neste mês, em relação aos gêneros, os livros de não ficção responderam por mais da metade das vendas, dividindo-se entre não ficção trade (de interesse geral), com 29,24%, e não ficção especialista, com 21,53%.