'Jangadeiros do Ceará': obra de Vicente Leite está em restauração

Obra "Jangadeiros do Ceará" entra em processo de restauração, realizado pela Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) Crédito: Vicente Leite/Reprodução

Seis homens orquestrando o transporte de uma jangada à beira do mar. Uma cena típica do litoral cearense, a paisagem foi retratada há mais de um século na obra "Jangadeiros do Ceará", do artista plástico Vicente Leite. A pintura em óleo sobre tela entrou em processo de restauração, realizado por alunos da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS). Pintada na década de 1920, a tela é uma peça significativa no acervo do artista plástico cratense e atualmente pertence ao acervo do Governo do Estado, estando sob a guarda da Academia Cearense de Letras.

O processo de restauro faz parte do ciclo de aulas práticas do curso de restauração da escola. Os alunos iniciaram o trabalho no dia 14 de outubro, com previsão de término em 8 de novembro, embora essa data possa variar de acordo com as etapas do processo. Relembre | Escola de Artes e Ofícios completa 20 anos preservando patrimônios

O trabalho é coordenado e supervisionado pelo artista, restaurador e professor Antônio Vieira. A obra passa, num primeiro momento, por análises sobre seu estado atual de conservação.