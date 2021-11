Pintura de Vicente Leite é restaurada e retorna ao Teatro São José

Obra do pintor cearense Vicente Leite, que retrata a Sagrada Família, foi realocada em cima do palco do Teatro São José

Há quase um século, o artista cearense Vicente Leite (1900 - 1941) produziu uma pintura que retrata a Sagrada Família. Na obra, há Maria, Jesus Cristo quando ainda era jovem e São José. A imagem dos três, que estão trabalhando como operários para representar a profissão do pai adotivo do Messias, retornou ao Teatro São José em novembro após passar por uma restauração.

O processo de recuperação começou em junho deste ano, mas já voltou para seu lugar de origem: acima do palco do equipamento cultural. A produção, feita com técnica de óleo sob tela, tem medidas de 2,60 metros de altura e 3,2 metros de largura.

Obra de Vicente Leite retorna ao Teatro São José após passar por restauração (Foto: Thiago Matine/ Divulgação)



Vicente Leite foi um pintor que nasceu no Crato, na região do Cariri, e obteve uma carreira proeminente na área artística. Ele, que começou sua trajetória no Ceará, mudou-se para o Rio de Janeiro com o objetivo de aprimorar seus conhecimentos.

Na capital carioca, estudou na Escola Nacional de Belas Artes, onde teve aulas com Lucílio de Albuquerque, Batista da Costa, Rodolfo Chambelland. Entre suas obras, estão “Jangadeiros do Ceará” e “Dois Irmãos e Pedra da Gávea (Lagoa Rodrigo de Freitas)”.

O Teatro São José, que foi inaugurado em 1914 como alternativa para os trabalhadores da Cidade que não tinham acesso ao Theatro José de Alencar, foi reaberto há três anos depois de passar por uma restauração.



