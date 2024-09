Curso de restauro e conservação abre na Escola de Artes e Ofícios

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) está com inscrições abertas para novo curso de restauro e conservação.

A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho (EAOTPS) está com inscrições abertas para um novo curso.

Intitulada “Conservação e Restauração de Bens Patrimoniais Móveis – Modalidade Tela”, a atividade formativa busca promover a área da conservação e restauração de telas.

As aulas estão marcadas para acontecer entre os dias 7 de outubro e 8 de novembro, das 13h30min às 17h15min. As inscrições para o curso devem ser realizadas via formulário on-line e encerram nesta segunda-feira, 9.