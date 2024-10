Evandro Leitão quer levar Réveillon para mais bairros de Fortaleza

O prefeito eleito Evandro Leitão (PT) revelou o desejo de “descentralizar” a festa de Réveillon de Fortaleza para outros bairros da capital cearense.

Eleito com 50,37% do eleitorado no domingo, 27, após resultado acirrado contra André Fernandes (PL), o político comentou sobre o futuro das celebrações de fim de ano em entrevista ao O POVO News na tarde desta segunda-feira, 28.

“A minha preocupação agora é levar a festa, não só para a Beira Mar, mas também para os demais bairros de Fortaleza”, afirmou Evandro ao ser questionado sobre a continuidade do título de "maior Réveillon do Brasil”.