Réveillon 2025: Sarto confirma 'maior festa da história de Fortaleza'

O prefeito de Fortaleza José Sarto (PDT) confirmou a realização dos shows do Réveillon 2025. Com mais de 10 artistas anunciados na programação que deve ocorrer durante três dias, a festa de fim de ano na Capital deve ser mantida mesmo com a não reeleição do atual prefeito.

Nesta quinta-feira, 10, durante a primeira aparição pública após perder no 1º turno das eleições municipais, Sarto afirmou que o evento deste ano será “a maior festa da história dos Réveillons de Fortaleza”.

“É uma festa da cidade e para a cidade, é uma festa nossa. O Réveillon já está no calendário de eventos de Fortaleza, isso é irreversível, devido ao nível de atrações, da qualidade, além de gerar oportunidade de emprego e renda durante a alta estação. Tudo isso gera economia, além de ser cultura, lazer e arte para a população”, comentou em coletiva de imprensa realizada no Memorial do Paço Municipal, localizado no Centro.