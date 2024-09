Com investimento de R$70 milhões, MinC e SecultCE anunciam ações para a cultura

Ações do PNAB no Ceará vão ser anunciadas pela SecultCE durante cerimônia na Pinacoteca nesta sexta-feira, 27

A Secretaria de Cultura do Ceará (Secult/CE) lança na tarde desta sexta-feira, 27, os planos de ação que compõem a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB) para o Estado.

O momento será realizado no auditório da Pinacoteca do Ceará, no Centro, com início marcado para às 18 horas. Na ocasião, estarão presentes Márcio Tavares, secretário-executivo do Ministério da Cultura (MinC), e Luisa Cela, secretária da Cultura do Ceará.

Com investimento do MinC de mais de R$ 70 milhões para o Ceará, os municípios de Acopiara, Aquiraz, Barbalha, Beberibe, Camocim, Cascavel, Caucaia, Crateús e Granja devem receber o repasse de forma contínua até 2027.