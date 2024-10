O que Evandro Leitão defende para a Cultura de Fortaleza?

Evandro Leitão, eleito prefeito de Fortaleza, durante debate do O POVO Crédito: FÁBIO LIMA

O petista destacou a necessidade de ampliar os editais de fomento e descentralizar as atividades culturais. Nas medidas previstas no Plano de Governo, estão a criação do Passe Livre Cultural e expansão da política de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. "O passo inicial para revitalizarmos a cultura em Fortaleza é aumentar o orçamento do setor e executar os projetos parados", disse à época. Veja a entrevista na íntegra: O POVO - Quais serão os pilares estratégicos para a Cultura durante o mandato?

Evandro Leitão - O passo inicial para revitalizarmos a cultura em Fortaleza é aumentar o orçamento do setor e executar os projetos parados. Dessa forma, ampliaremos os editais de fomento em diversas linguagens, descentralizando os incentivos para chegar também nas expressões culturais da periferia. A cultura é transversal a todas as áreas e vamos ter uma gestão que considera todas as expressões, não somente aquelas de maior visibilidade e naturalmente atreladas ao tema, mas também contemplaremos projetos e ações nas áreas de preservação do patrimônio, novas tecnologias, linguagens audiovisuais, gastronomia, rotas turísticas. Enfim, nosso objetivo é dar apoio e visibilidade à cultura de uma forma geral. OP - A cultura é marcada pelo potencial simbólico, mas também influencia a economia criativa, educação e outras áreas. Como garantir o orçamento necessário para executar as estratégias previstas?

Evandro - Primeiro, é necessário frisar - e lamentar - o fato da gestão Sarto ter negligenciado o setor. Em 2022, a Prefeitura só executou 22% do orçamento previsto para a cultura. E além da baixa execução orçamentária, a gestão Sarto promove a descontinuidade da política de fomento, em especial para as artes, o patrimônio e em territórios periféricos. Ou seja, diante de tanto abandono, executar o orçamento previsto, fazer o básico, já seria um avanço. Mas, além disso, vamos aumentar o orçamento da cultura, assim como de toda a gestão, em diálogo com a Câmara Municipal. Tenho a convicção de que com respeito e boas propostas podemos aumentar a receita destinada às ações culturais.

OP - Fortaleza registra alto índice de criminalidade na periferia, onde há forte atuação do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca). De que maneira a Cultura também será impulsionada como uma agente de segurança? Evandro - Todos percebem a concentração da programação cultural nos bairros turísticos e com maior renda. Faremos políticas que estimulem negócios criativos e que fortaleçam espaços independentes, sobretudo nas periferias. Nas últimas três gestões municipais, os Cucas esvaziaram e se transformaram em cabide de emprego para lideranças ligadas à gestão. Vamos resgatar o potencial dos Cucas, projeto criado pela ex-prefeita Luizianne Lins, do PT, para oferecer programações permanentes de lazer e aprendizado, contribuindo para o desenvolvimento e ampliando a perspectiva dos jovens de Fortaleza.