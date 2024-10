Irmãos Menendez: promotor solicita a reconsideração da sentença

O promotor do Condado de Los Angeles, nos EUA, George Gascón, afirmou na quinta-feira, 24, que solicitaria uma nova sentença para Lyle e Erik Menendez, irmãos que mataram os pais em 1989, numa medida que pode levar à libertação deles da prisão.

Gascón anunciou sua decisão em uma entrevista coletiva no Hall of Justice, em Los Angeles: “Acredito que eles pagaram sua dívida com a sociedade”. O promotor, que estava cercado por membros de seu gabinete e da família Menendez, afirmou que entraria com um pedido no tribunal na sexta-feira, 25, para que os irmãos fossem sentenciados novamente à acusação de assassinato, com possibilidade de liberdade condicional.

Condenação dos Irmãos Menendez: relembre o caso

Os Irmãos Menendez, Lyle e Erik, foram condenados pelo assassinato de seus pais, José e Mary Menendez, em 1989, em Beverly Hills. O caso atraiu a atenção da mídia devido à brutalidade do crime e às alegações de abuso sexual e psicológico que os irmãos afirmaram ter sofrido durante a infância.