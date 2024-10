Juiz de Nova York anuncia sentença para ex-czar antidrogas mexicano

O ex-czar antidrogas do México, Genaro García Luna, ouvirá sua sentença nesta quarta-feira (16) depois de ser considerado culpado, entre outros crimes ligados ao tráfico de drogas, de proteger o Cartel de Sinaloa em troca de dinheiro.

Na audiência convocada para as 16h30 (17h30 no horário de Brasília) no Tribunal Federal Leste, no Brooklyn, espera-se que, além da acusação e da defesa, o próprio García Luna fale para se defender e pedir clemência ao juiz Brian Cogan, a quem escreveu uma carta para pedir que lhe permita "retornar o mais rápido possível" com a sua família.

A Promotoria pede prisão perpétua para o alto funcionário mexicano julgado pelo sistema judiciário de Nova York, enquanto a defesa pede 20 anos de prisão.