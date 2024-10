Prisão perpétua ou uma longa sentença? Garcia Luna saberá seu destino na quarta-feira

Genaro García Luna, ex-secretário de Segurança do México durante o governo de Felipe Calderón, saberá na quarta-feira (16) se o sistema judiciário de Nova York o condenará à prisão perpétua, como pede a acusação, ou a 20 anos de prisão, como sugere sua defesa.

O mais alto funcionário mexicano a sentar-se no banco dos réus do sistema judiciário dos Estados Unidos comparecerá perante o juiz Brian Cogan, na quarta-feira, no Tribunal Federal do Leste, no Brooklyn, para ouvir seu destino, que foi adiado várias vezes.

Em 20 de setembro, a acusação pediu prisão perpétua para o ex-czar das drogas durante o mandato de seis anos de Felipe Calderón (2006-2012), enquanto a defesa pediu 20 anos de prisão, depois que ele foi considerado culpado em fevereiro de 2023 por um júri popular por cinco crimes.