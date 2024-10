Dia das Bruxas: veja onde curtir festas de Halloween em Fortaleza

Nos dias 31 de outubro a 2 de novembro, festas e eventos de Dia das Bruxas acontecem em diversos locais de Fortaleza; saiba onde curtir a noite do Halloween

Comemorado no dia 31 de outubro, o Dia das Bruxas, também chamado de Halloween, é o momento ideal para apostar nas fantasias aterrorizantes, maquiagem detalhada e looks exagerados para aproveitar as festas ouvindo músicas de diversos estilos.

Em Fortaleza, bares, restaurantes e casas de shows promovem uma programação especial de Dia das Bruxas que vai animar o público de quinta-feira, 31 de outubro, a sábado, 2 de novembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Leia também | Shopping de Fortaleza promove Dia do Cabelo Maluco de Halloween