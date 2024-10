Remake de Dead Space cria incrível ambiente de terror no espaço

Título traz história envolvente em uma nave. Dead Space está disponível para assinantes do PlayStation Plus em outubro

No mês do Halloween, seguindo a tendência de remakes na indústria de jogos, o PlayStation Plus disponibiliza o terror "Dead Space" (2023) como um dos títulos mensais para os seus assinantes. O resgate pode ser feito até o dia 4 de novembro, sem custos adicionais.

Situada no século 26, a narrativa de "Dead Space" acompanha Isaac Clarke, engenheiro e tripulante em uma embarcação de reparos. O destino é a USG Ishimura, enorme nave de mineração planetária na órbita do planeta Aegis VII.

Os personagens são bons pontos na campanha, com interações importantes. Um grande exemplo é a doutora Nicole Brennan , namorada de Isaac. O protagonista, que não tinha falas no jogo original, agora reage e conversa, o que é uma novidade bem-vinda.

A taxa de quadros por segundo (FPS) chega a 60 e não tem muitas quedas. Há uma opção com gráficos melhores e redução de FPS. O jogo raramente apresenta bugs, o que é reflexo das atualizações nos seus primeiros meses.

As atuações são boas no idioma original, mas uma dublagem em português sempre faz falta. As legendas e traduções de menus e arquivos da campanha são competentes. É válido elogiar os recursos de acessibilidade, como os modos de daltonismo.

Dead Space traz exploração em uma nave de mineração. Crédito: Reprodução/Electronic Arts

Conclusão

Com fidelidade ao produto original, melhorias técnicas e boas novidades, o remake de "Dead Space" está entre os melhores já feitos. A história é envolvente, os gráficos são bons e a jogabilidade é brutalmente funcional.

A ambientação, unindo a construção da nave e o design de áudio, oferece um terror espacial digno do gênero. O título entrega mais do que The Callisto Protocol (2022), por exemplo, que é claramente inspirado no "Dead Space" de 2008.

Tendo poucos problemas técnicos e vários sustos, o grande ponto negativo é a falta de dublagem. Mesmo assim, o jogo é uma opção divertida para quem tem interesse por aventuras no espaço e gosta da proposta de obras como "Resident Evil 2" (2019) - desde que a violência explícita não seja empecilho. Para assinantes do PlayStation Plus, é válido viver a experiência nesse icônico universo.

Dead Space tem níveis em gravidade zero. Crédito: Reprodução/Electronic Arts

Pontos positivos

História envolvente



Combate variado



Ambientação excelente



Design de áudio incrível

Pontos negativos