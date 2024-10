Cinema em Fortaleza: ingressos para filmes de terror por R$12

Comemorado no dia 31 de outubro, o Halloween, conhecido no Brasil como Dia das Bruxas , promete levar fãs do gênero terror às salas de cinema de todo o País.

Intitulado “UCI Day Terror”, o momento terá ingressos no valor de R$ 12 para longa-metragens que prometem assustar o público. Entre os títulos, “Sting - Aranha Assassina”, “Terrifier 3”, “A Última Invocação”, “Sorria 2”, “Longlegs - Vínculo Mortal”, “Não Solte!” e “A Bruxa dos Mortos - Baghead”.

Um dos destaques da programação, é a exibição do filme “O Iluminado”, clássico do terror de 1980. A adaptação do best-seller do escritor Stephen King traz como protagonista o ator Jack Nicholson.

Em Fortaleza, as salas de cinema da UCI podem ser encontradas nos shoppings Iguatemi Bosque e Parangaba. Além do ingresso promocional, o público também poderá adquirir o combo com trio de pipoca média e dois refrigerantes de 500ml por R$ 30.