Shopping de Fortaleza promove Dia do Cabelo Maluco de Halloween

Dia das Bruxas no Shopping Riomar Kennedy terá Concurso do Cabelo Maluco temático e programação gratuita para as crianças Crédito: Arthur Henrique/Divulgação

Neste sábado, 26, as crianças têm encontro marcado no Shopping Riomar Kennedy para aproveitar diversas atividades e ações especiais do Dia das Bruxas, o Halloween. Datado em 31 de outubro, a data comemorativa será celebrada em Fortaleza com apresentações musicais, brincadeiras e programação variada que vão animar o público infantil e suas famílias durante este mês.

Com início às 16 horas, o momento de terror será realizado na Praça de Eventos, no piso L3 do estabelecimento localizado no bairro Presidente Kennedy. Na ocasião, as crianças vão poder participar de atividades de recreação e curtir a apresentação "Família Addams". A partir das 16h50min, o espaço vira um camarim aberto onde as crianças vão poder participar do Concurso Cabelo Maluco, no qual serão produzidos penteados e maquiagens na temática do Halloween.

No torneio especial de Dia das Bruxas, os três primeiros colocados irão ganhar um ingresso gratuito para a Vila Trampolim. Além dos vencedores, todos os participantes vão receber uma medalha de reconhecimento pela participação no evento. A festa encerra às 17h50min, com a apresentação musical do Trio Milk Shake. Toda a programação no Shopping Riomar Kennedy é gratuita.