Silvero Pereira homenageia Belchior em show gratuito no RioMar

Silvero Pereira realiza show gratuito em homenagem a Belchior Crédito: Igor Melo/Reprodução

O cantor e ator cearense Silvero Pereira realiza edição gratuita do show "Silvero canta Belchior" nesta sexta-feira, 25. O evento faz parte da programação do "Especial 10 anos RioMar Fortaleza", que celebra uma década de fundação do shopping localizado no bairro Papicu. A apresentação é gratuita e acontece na Praça de Alimentação, piso L3, às 19h30min. O projeto "Silvero interpreta Belchior" começou em 2021, a partir de uma série de shows em que o artista passou a homenagear o repertório do cantor sobralense.