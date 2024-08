Silvero Pereira fala sobre homofobia em peça em Fortaleza

Após anos dedicados ao audiovisual e à música, Silvero Pereira volta ao teatro com solo "Pequeno Monstro"; peça é apresentada em Fortaleza em agosto

Intitulado “Pequeno Monstro”, o espetáculo é encenado nos dias 23 e 24 de agosto, às 19 horas. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 42 no site Sympla e na bilheteria do São Luiz.

O ator cearense Silvero Pereira apresenta no Cineteatro São Luiz, em Fortaleza, uma peça que retrata episódios de homofobia e bullying sofridos por pessoas LGBTQIA+ desde a infância.

O solo marca o retorno de Silvero Pereira ao teatro após longo tempo dedicado ao audiovisual e à música, com participações em novelas, filmes, reality musical e estreia de show com a obra de Belchior.

Pequeno Monstro: A violência contra pessoas LGBTQIA+ no Brasil

Dirigido pela também cearense Andreia Pires, “Pequeno Monstro” reflete sobre a realidade brasileira no cenário de violência contra pessoas LGBTQIA+. No solo, Silvero Pereira relata episódios de homofobia e bullying sofridos desde a infância “por pessoas com comportamentos considerados desviantes da norma”.