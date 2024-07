Com Ivete Sangalo, Silvero Pereira lança EP cantando Belchior

O álbum possui cinco faixas escolhidas pelo cearense que representam emoções, memórias ou ideologias vividas por ele, a partir de canções escritas por Belchior . O álbum também vem na sequencia do show homônimo em homenagem ao sobralense que Silvero vem apresentando pelo Brasil.

Chega às plataformas digitais na próxima quarta, 25, o primeiro álbum solo de Silvero Pereira . Intitulado de “Silvero interpreta Belchior” , a produção conta com participações de outros artistas cearenses e de Ivete Sangalo na música “Divina Comédia Humana".

Um dos principais motivos para o projeto também ser realizado foi o desejo de Silvero em fazer com que as pessoas ouvissem as mensagens de Belchior em lugares onde o show não conseguiu chegar.

Produção 100% cearense



O poeta Bráulio Bessa participa da faixa “Princesa do Meu Lugar”, onde as cidades de Mombaça e Alto Santo se unem em poesia para enaltecer o sertão cearense, as origens de cada artista e a saudade de casa.

“Sem dúvidas, o Bráulio é um presente, alguém que tenho uma admiração gigantesca. Não tinha música melhor para essa junção, é a materialização do nosso orgulho de ser cearense, de ser nordestino”, explica Silvero em material enviado à imprensa.