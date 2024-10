Com Silvero Pereira e Giovanna Grigio, ‘Maníaco do Parque’ estreia em Fortaleza

Com presença de Silvero Pereira e Giovanna Grigio, pré-estreia de "Maníaco do Parque" em shopping de Fortaleza faz público lotar sessões

Baseado em um dos casos de assassinato em série mais notórios do Brasil, o longa-metragem traz um olhar profundo e sensível, dando destaque ao impacto dos crimes nas vítimas e na sociedade.

O evento, realizado no Shopping Iguatemi Bosque, contou com a presença dos protagonistas Silvero Pereira e Giovanna Grigio , que interpretam o serial killer Francisco de Assis e a repórter Elena, respectivamente.

Na noite de segunda-feira, 15, aconteceu em Fortaleza a pré-estreia de “Maníaco do Parque” , novo filme exclusivo da Prime Video .

“ O filme traz uma narrativa que respeita a memória das vítimas e tenta corrigir a forma como a mídia as retratou na época, muitas vezes de forma cruel e injusta”, comenta Giovanna Grigio, destacando a importância de dar voz às mulheres que foram prejudicadas tanto pelos crimes quanto pela cobertura midiática.

Dirigido por Maurício Eça, o longa conta com um elenco de destaque, como: Silvero Pereira , Giovanna Grigio, Marco Pigossi, Xamã, Mel Lisboa, entre outros. A produção é de Marcelo Braga, com roteiro de L.G. Bayão e pesquisa feita pela jornalista investigativa Thaís Nunes.

“ Nosso roteiro teve a preocupação de mostrar o ponto de vista feminino e de questionar como a mídia sensacionalista da época tratou o caso , algo que foi fundamental para contar essa história de forma responsável,” afirmou Silvero Pereira, que interpreta o papel do assassino.

Embora inclua elementos de ficção, “Maníaco do Parque” é fiel aos eventos que marcaram a época , oferecendo uma reflexão sobre o papel da imprensa e a cultura machista prevalecente nos anos de 1980 e 1990.

Além de discutir questões sociais relevantes, a produção destaca a importância do investimento das plataformas de streaming no cinema nacional . “É essencial que o streaming esteja impulsionando produções brasileiras; isso cria oportunidades e faz a nossa cultura se movimentar,” disse Giovanna.

O longa-metragem tem estreia marcada para esta sexta-feira, 18, na Prime Video. Além do filme, a plataforma também lança o documentário “Maníaco do Parque: A História Não Contada”, previsto para estrear ainda este mês.

Dentre as novidades, há também planos para a produção de um podcast, que deve explorar mais detalhes do caso real que abalou o País. O projeto irá mostrar como Francisco conseguiu agir por tanto tempo à luz do dia nas ruas de São Paulo, enquanto a polícia e a sociedade ainda tentavam entender a dimensão de seus crimes.



Veja fotos da pré-estreia de "Maníaco do Parque" em Fortaleza: