Anitta encontra iguana na piscina de casa após furacão: 'Medo'

A cantora Anitta compartilhou em seus stories no Instagram no último domingo, 13, ter encontrado uma iguana na piscina de sua casa em Miami, nos Estados Unidos, após efeitos do furacão Milton.

A brasileira se surpreendeu com a companhia do animal e ainda brincou com seu cachorro, Charlie. “Descobrimos que tem uma iguana dentro da piscina, que veio junto com a chuva. O cachorro está enlouquecido, não para de nadar”, disse Anitta. Enquanto isso, seu cãozinho tentava pegar a iguana.

A cantora também relatou estar “morrendo de medo” com a situação e decidiu tirar seu animal de estimação do local. Em stories seguintes, foi possível ver a iguana no jardim. Charlie apareceu tremendo e Anitta considerou ser por “medo” do animal, que se fingia de morto.