Com Anitta e Luiza Sonza, veja lista de brasileiros no Grammy Latino

Os Garotin, Xande de Pilares, Alok, Marisa Monte, Anitta e Luisa Sonza e outros artistas nacionais foram indicados no Grammy Latino 2024

Foi divulgada nesta terça-feira, 17, a lista completa dos indicados ao Grammy Latino 2024. Realizada pela Academia Latina da Gravação, a premiação deste ano traz diversos nomes da música internacional e nacional.

Entre os brasileiros, Anitta e Luisa Sonza se destacam na 25ª edição do evento, com duas indicações cada. Única artista brasileira na categoria Melhor Gravação, Anitta compete com a canção “Mil Veces” contra Karol G, Jorge Drexler, Baddy Bunny e Kali Uchis.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Relembre | Grammy Latino 23: Gaby Amarantos e Marília Mendonça são premiadas