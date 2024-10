Ensaio da Anitta acontece em janeiro em Fortaleza; saiba mais

Anitta se apresenta em Fortaleza em janeiro pela segunda vez com o "Ensaios da Anitta" com a temática de jogos olímpicos

A cantora Anitta divulgou nesta quinta-feira, 3, as datas de mais uma edição do “Ensaios da Anitta” em 2025. Em Fortaleza, a carioca faz show no dia 12 de janeiro e o tema da turnê é esportes olímpicos. Entre janeiro e março, a cantora vai atravessar de Norte a Sul do País com sua “Maratona de Jogação”.

Participações especiais para a apresentação em Fortaleza e local do evento ainda não foram divulgadas. A venda de ingressos será iniciada na próxima quarta-feira, 9, através do site Carnaval da Anitta.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui