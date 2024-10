Harry e Niall lamentam morte de Liam Payne: ‘Devastado’

Integrantes do One Direction lamentam morte de Liam Payne nas redes sociais Crédito: Universal Music/divulgação

O cantor Harry Styles publicou na noite desta quinta-feira, 17, uma carta de despedida para seu amigo e ex-colega de banda, Liam Payne. O artista de 31 anos morreu na noite de quarta-feira, 16. Cantor e compositor, Liam faleceu "instantaneamente" após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. "Estou verdadeiramente devastado com a morte de Liam. Sua maior alegria era fazer os outros felizes, e foi uma honra estar ao seu lado enquanto fez isso", registrou Styles.

O cantor relembrou a personalidade do amigo. "Liam viveu abertamente, mostrando tudo o que sentia, ele tinha uma energia para viver que era contagiosa. Ele era caloroso, apoiador e incrivelmente amoroso”, destaca. Ele também declarou como Payne fará falta. “Os anos que passamos juntos permanecerão sempre como os mais apreciados da minha vida. Sentirei sua falta sempre, meu querido amigo", conclui. Harry Styles e Liam, ao lado de Louis Tomlinson, Zayn Malik e Niall Horan, fizeram parte da banda britânica One Direction. O grupo teve início em 2010 após participarem do reality musical The X-Factor.

O cantor Harry Styles publicou na noite desta quinta-feira, 17, uma carta de despedida para seu amigo e ex-colega de banda, Liam Payne. Crédito: instagram @harrystyles/reprodução Niall Horan relembra último encontro com Liam: ‘Não sabia que estaria me despedindo para sempre’ Niall Horan, outro integrante do grupo, também usou as redes sociais para se despedir do amigo na manhã desta sexta-feira, 18. Esta foi a primeira vez que o artista se manifestou publicamente sobre a morte de Liam Payne. Na publicação, o cantor comentou sobre o "último abraço" que eles tiveram há duas semanas, no show de Horan na Argentina.