Louis e Zayn se despedem de Liam: 'Parte vital do One Direction'

Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morre aos 31 anos de idade Crédito: Columbia/Divulgação

O cantor Louis Tomlinson publicou nesta quinta-feira, 17, uma carta de despedida para Liam Payne, seu amigo e parceiro de banda, que morreu na noite de quarta-feira, 16. Cantor e compositor, Liam faleceu “instantaneamente” após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. “Conheci Liam pela primeira vez quando ele tinha 16 anos e eu tinha 18, fiquei impressionado com sua voz, mas o mais importante, com o passar do tempo, tive a chance de ver o irmão gentil que desejei durante toda a minha vida”, escreveu Louis na publicação ao detalhar ter “perdido um irmão, alguém que admirava todos os dias”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Integrantes da banda britânica One Direction, Liam e Louis formaram, ao lado de Harry Styles, Niall Horan e Zayn Malik, o grupo após participarem do reality musical The X-Factor em 2010.

Louis Tomlinson se despede de Liam Payne Crédito: Reprodução/Instagram @louist91 Louis Tomlinson publica carta de despedida de Liam Payne Crédito: Reprodução/Instagram @louist91 Lançando cinco álbuns com a banda e dois em carreira solo, Liam era considerado “parte vital do One Direction”, conforme avalia Louis. “A sua experiência desde tenra idade, o seu ouvido perfeito, a sua presença de palco, o seu dom para escrever. A lista continua. Obrigado por nos moldar, Liam”. Liam Payne: quem era o ex-vocalista do One Direction

Sendo o primeiro dos ex-membros da banda a se pronunciar sobre a morte do parceiro musical, Louis revela ter se sentido “sortudo” por ter a presença de Liam em sua vida, e acrescenta: “Eu adoraria dividir o palco com você novamente, mas não foi assim”. Zayn Malik compartilha memórias com Liam Payne: ‘Sempre podíamos contar com você’

“Não consigo deixar de pensar egoistamente que havia muito mais conversas para nós termos em nossas vidas”, iniciou Zayn Malik. Integrante do One Direction de 2010 a 2015 – sendo o primeiro a sair da banda para seguir com carreira solo –, o cantor relembrou de momentos com Liam Payne em postagem no Instagram. “Quando eu sentia saudades de casa aos 17 anos, você sempre estava ali com uma perspectiva positiva e um sorriso reconfortante e me fazia saber que você era meu amigo e que eu era amado”, recordou o músico ao descrever que, mesmo Liam sendo mais novo, ele “sempre foi mais sensato, teimoso, opinativo e não dava a mínima para dizer às pessoas quando elas estavam erradas”.

Zayn Malik se despede de Liam Payne Crédito: Reprodução/Instagram @zayn Assim como fez Louis na carta de despedida, Zayn reafirmou a posição de Liam como músico profissional dentro da banda: “Eu era uma criança novata, sem experiência e você já era um profissional. Sempre fiquei feliz em saber que, não importa o que acontecesse no palco, sempre poderíamos contar com você para saber qual caminho seguir.” Liam Payne: famosos lamentam morte de ex-One Direction

“Perdi um irmão quando você nos deixou. (...) Vou guardar todas as memórias que tenho com você em meu coração para sempre. Espero que onde quer que você esteja agora, você esteja bem, em paz e que saiba o quanto é amado”, finalizou. Em carreira solo, Zayn Malik está com a turnê “Stairway to the Sky” marcada para iniciar na próxima quarta-feira, 23, em São Francisco, nos Estados Unidos. Até o momento, não há informações se os shows iniciais vão ser adiados. Perfil da banda One Direction publica comunicado após morte de Liam Payne O perfil do Instagram da banda One Direction publicou na noite desta quinta-feira, 17, um comunicado lamentando a morte de Liam Payne (1993-2024).