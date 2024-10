Morte de Liam Payne gera comoção entre os fãs de One Direction

Fãs se despedem em frente a hotel onde Liam Payne morreu na Argentina Crédito: Luis ROBAYO / AFP

O corpo de Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction que morreu na quarta-feira após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, permanece no necrotério nesta quinta-feira, 17, enquanto aguarda os resultados das investigações policiais sobre as circunstâncias de sua morte. Dezenas de fãs de Payne se reuniram assim que a notícia de sua morte foi anunciada em frente ao hotel Casa Sur, na capital argentina, e alguns permaneceram lá até altas horas da noite. Na manhã desta quinta-feira, flores e cartazes que diziam "descanse em paz" ou "você sempre esteve comigo" eram vistos em frente ao local. "Estou mais chocada do que qualquer coisa. Acho muito estranho e forte que isso tenha acontecido aqui", disse à AFP Catalina Gelos, de 22 anos, fã do One Direction desde os 14.

Alguns "directioners", como são conhecidos seus fãs, convocaram nas redes sociais uma reunião na tarde desta quinta-feira em torno do simbólico Obelisco para se despedirem de Payne. "Sinto que é uma parte da adolescência que se perde, que vai com ele", disse Lena Duek, de 21 anos, na noite de quarta-feira. Em frente ao hotel, a jovem cantou a música "What Makes You Beautiful", do One Direction, relembrando a banda que a acompanhou durante a adolescência e sobre a qual tinha esperanças de que voltasse a se reunir.

Em comunicado, a família manifestou nesta quinta-feira que está devastada com a notícia. "Liam sempre viverá em nossos corações e vamos nos lembrar dele por sua alma gentil, engraçada e corajosa", disse enquanto pediu privacidade "neste momento terrível". Em 2 de outubro, Payne assistiu a um show de seu ex-colega de banda Niall Horan em Buenos Aires. Liam Payne: circunstâncias da morte Payne, de 31 anos, morreu na quarta-feira, pouco depois das 17h, horário local (mesmo horário em Brasília), após cair da varanda de seu quarto no terceiro andar do hotel. Espera-se que as testemunhas, especialmente os funcionários do hotel, compareçam ao tribunal durante todo o dia.

Na quarta-feira, foi divulgado o áudio do gerente do hotel que ligou para o número de emergência. "Temos um hóspede que está muito drogado e está bagunçando o quarto inteiro então precisamos que venha (...). Ele tem uma varanda e temos medo que ele faça alguma coisa que coloque a sua vida em risco", disse o funcionário. O Ministério da Segurança de Buenos Aires emitiu outro comunicado no qual informou que seus dirigentes confirmaram "a morte de um homem que se jogou da varanda de seu quarto".

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido confirmou que está em contato com as autoridades argentinas em relação à "morte de um britânico". No entanto, um porta-voz se recusou a comentar o caso. Payne teve "lesões gravíssimas e incompatíveis com a vida em decorrência da queda (...). Não houve possibilidade de reanimação", disse na quarta-feira o chefe do Sistema de Atendimento Médico de Emergência (Same), Alberto Crescenti. A queda, cujos motivos estão sendo investigados, ocorreu de uma altura "de cerca de 13 ou 14 metros", acrescentou. "Aparentemente ele teve uma fratura na base do crânio".

O jornal local Clarín publicou fotos atribuídas ao interior do quarto ocupado por Payne, nas quais é possível ver uma mesa com restos de pó branco, papel alumínio e um isqueiro, além de uma televisão com a tela quebrada. One Direction: Banda sensação A banda sensação One Direction surgiu em 2010, quando os então adolescentes Liam Payne, Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik participaram do concurso de televisão britânico "The X Factor". Em 2016, o grupo anunciou que entraria em hiato por tempo indeterminado, mas que não se separaria.