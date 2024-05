Zayn Malik lança novo disco e diz: 'Tem consistência e convicção'

Zayn lança seu novo álbum de estúdio, "Room Under the Stairs" Crédito: Reprodução/Instagram @spotify

O cantor Zayn lançou nesta sexta-feira, 17, seu quarto disco solo de estúdio intitulado “Room Under the Stairs”. Com 15 faixas, o artista define o novo álbum como um projeto especial. Em março deste ano, o ex-One Direction lançou o primeiro single do álbum, “What I Am”, além de compartilhar um teaser em suas redes sociais que falava sobre o novo trabalho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Acho que a intenção por trás deste álbum é que o ouvinte tenha mais informações sobre mim pessoalmente como ser humano — minha ambições, meus medos e para eles terem uma conexão com isso”, defendeu ele no vídeo promocional.