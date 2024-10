Zeca Baleiro e Fausto Nilo fazem show gratuito em Quixeramobim

Projeto Musicou realiza pocket show gratuito com participações dos cantores Zeca Baleiro e Fausto Nilo no dia 28 de outubro

Os cantores e compositores Zeca Baleiro e Fausto Nilo realizam pocket show gratuito no dia 28 deste mês em Quixeramobim. O evento é uma parceria com a exposição “Fausto Nilo: o tempo e o lugar”, na Casa de Antônio Conselheiro, terra do urbanista e compositor quixeramobinense.

Além da apresentação gratuita dos artistas em frente à Casa de Antônio Conselheiro em Quixeramobim, o evento reúne repertórios em um pocket show com as participações de alunos do projeto Musicou Quixeramobim e do coral da escola municipal C.E.I. Nazira Skeff.

Com trajetória na música iniciada na década de 1970, Fausto Nilo teve inúmeras canções gravadas por nomes como Fagner, Elba Ramalho, Moraes Moreira, Maria Bethânia, Gal Costa e outros.