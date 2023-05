Zeca Baleiro para show após ser questionado sobre Lei Rouanet

Zeca Baleiro interrompeu show em Alagoas após homem na plateia perguntar sobre a Lei Rouanet; o cantor pediu para que se retirasse do local

Zeca Baleiro parou seu show, realizado no último domingo, 7, para responder um homem que o questionou sobre a Lei Rouanet. A situação aconteceu em Penedo, município de Alagoas, localizado próximo à divisa com o estado de Sergipe.

“Venha aqui falar sobre a Lei Rouanet. Não sabe o que falar, não fala. Tem parente seu que foi beneficiado pela Lei Rouanet porque isso gera trabalho para uma cadeia imensa de trabalhadores”, contestou o músico maranhense.

O momento começou após Zeca relembrar sobre as eleições de 2022 e de seu apoio ao presidente Lula: “Eu pedia que votasse com consciência, com discernimento, porque era um momento histórico (...) E também declarar o meu voto naturalmente porque o artista tem que fazer isso mesmo”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seguida, o cantor foi interrompido por um homem na plateia que gritou: “E a lei Rouanet?”. Indignado com a pergunta, Zeca Baleiro desceu do palco, pediu para que o homem explicasse o que era a Lei Rouanet e depois que saísse do ambiente.

“Não sai falando isso por aí, não. Pode se retirar do meu show se quiser”, declarou o músico.

Zeca Baleiro interrompe show após pergunta sobre Lei Rouanet: assista



Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui