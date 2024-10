Mostra gratuita celebra em Itapipoca os 100 anos do cinema cearense

Cine+ de Itapipoca reúne títulos da cinematografia cearense e promove sessões gratuitas em comemoração ao centenário do audiovisual no Estado

A curadoria contempla títulos como “Motel Destino” , “Vermelho Monet” , “Quando Eu Me Encontrar” e “Estranho Caminho”. A atividade integra outras ações que o Cine+ já vem realizando ao longo do ano.

No mês de março, quando o Cine+ Itapipoca teve sua inauguração, foi exibida a “Mostra Cine+: 100 Anos de Cinema Cearense”, que apresentou ao público as produções cinematográficas do Estado no decorrer do século.

A iniciativa apresenta como objetivo a democratização da arte a partir da implementação de salas cinematográficas multiuso em diversos municípios brasileiros. O projeto percorre no Rio de Janeiro, nas cidades de Areal, Casimiro de Abreu, Guapimirim, Itaocara, Maricá e Paraty.

No Ceará, o Cine+ possui uma sala em Itapipoca. O programa busca formar plateias para o audiovisual e servir como cinema-escola para técnicos e produtores da área.