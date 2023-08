O Auto da Compadecida 2 revela 1ª imagem de Chicó e João Grilo

Com previsão para estreia nos cinemas em 2024, as produções de “O Auto da Compadecida 2” oficialmente iniciaram. Estrelado por Selton Mello e Matheus Nachtergaele, a primeira imagem dos atores caracterizados como Chicó e João Grilo, respectivamente, foi revelada nesta sexta-feira, 18.

A divulgação da imagem dos atores em seus papéis que marcaram época animou o público que aguardava confirmações sobre a sequência do filme que foi sucesso no ano 2000.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Baseado na peça de teatro do escritor Ariano Suassuna, “O Auto da Compadecida” tornou-se um marco no cinema nacional desde o seu ano de lançamento. Dirigido e produzido por Guel Arraes, o novo filme manterá a supervisão do diretor, e terá parceria de Flávia Lacerda.