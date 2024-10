Mingau, do Ultraje a Rigor, recebe alta um ano após ser baleado

Mingau, músico do Ultraje a Rigor, recebe alta de hospital após ser baleado Crédito: reprodução/Instagram (@Mingaultraje)

Baixista do Ultraje a Rigor, Rinaldo Oliveira Amaral recebeu alta do hospital em que estava internado desde setembro do ano passado. Conhecido como Mingau, o músico havia sido atingido com um tiro na cabeça em Paraty, cidade do Rio de Janeiro, e estava hospitalizado desde então no Hospital São Luiz, na zona sul de São Paulo. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A equipe o liberou para seguir o tratamento em uma clínica. Em janeiro, ele já havia recebido alta para ter cuidados em casa, mas retornou ao hospital após um quadro de infecção.

A filha do baixista expressou a gratidão pelos profissionais envolvidos no tratamento do pai e agradeceu os cuidados da equipe do hospital. "Agradecemos a todos os profissionais que cuidaram do meu pai até aqui - médicos, enfermeiros e técnicos, fisioterapeutas, fonoterapeutas e também o pessoal da segurança e de limpeza que o ajudaram a evoluir até a alta hospitalar”, ressalta. Ela continua explicando sobre os planos para a recuperação de Mingau. “Agora, estamos com o planejamento do tratamento elaborado pelas novas equipes em mãos e vamos encarar essa fase com muito carinho", destacou.