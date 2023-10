Ainda na UTI, Mingau, do Ultraje a Rigor, interage com a família

O músico Mingau interagiu com a família pela primeira vez. Ainda internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz do Itaim, localizado em São Paulo, o artista piscou os olhos para os familiares.

“O paciente Rinaldo Amaral (Mingau) apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com o piscar de olhos”, revela novo boletim médico divulgado nesta sexta-feira, 13.



No dia 20 de setembro, o baixista da banda Ultraje a Rigor abriu os olhos pela primeira vez. Ainda de acordo com a atualização, o estado de saúde de Mingau é estável. O músico é colocado sentado em uma poltrona pela equipe da UTI no qual permanece por um período.



