Mingau, do Ultraje a Rigor, abre os olhos pela primeira vez

O músico Mingau, nome artístico de Rinaldo Amaral, está em processo de recuperação após ser baleado na cabeça. Em novo boletim médico divulgado nesta quarta-feira, 20, o baixista da banda Ultraje a Rigor abriu os olhos pela primeira vez.

“Tendo apresentado nesta quarta-feira (20) um despertar com abertura dos olhos. O paciente está sem sedação e em processo de “desmame” da ventilação mecânica”, detalha o boletim compartilhado por Isabella Aglio, filha do músico, em seu perfil no Instagram.

Internado no Hospital São Luiz do Itaim, localizado em São Paulo, Rinaldo Amaral segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com quadro de saúde considerado estável.