Mingau está estável e evoluindo após cirurgia, afirma assessoria

Mingau, do Ultraje a Rigor, está se recuperando após passar por cirurgia no crânio

O músico Mingau está estável. A atualização do quadro de saúde do baixista da banda Ultraje a Rigor foi informada nesta quinta-feira, 25, pela assessoria do Hospital São Luiz à imprensa.

De acordo com o portal OFuxico, a equipe do hospital localizado em São Paulo afirmou que Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, está estável e “com evolução positiva” após a última cirurgia.

No dia 13 de julho, Mingau realizou uma cranioplastia, procedimento cirúrgico que reconstrói a calota craniana. “Foram várias cirurgias para retirar os cacos do cérebro. Mas, no momento, ele está com traqueostomia e, por isso, não consegue falar”, relembrou Roger Moreira em entrevista à Jovem Pan no início deste mês.