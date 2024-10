SBT volta a exibir quadro 'Porta da Esperança' após 28 anos

Um quadro marcante do “Programa Silvio Santos” voltará a ser exibido após 28 anos fora do ar: o “Porta da Esperança”. A novidade foi anunciada pela apresentadora Patrícia Abravanel nas redes sociais do programa e do SBT.

“Tenho uma surpresa para vocês. Reconhecem isso? Isso é uma chave. E essa chave abre que porta?”, questionou Patricia no vídeo, que estará no comando do quadro. Logo em seguida, as imagens mostram uma porta, com a trilha sonora no quadro tocando.

Considerado o primeiro quadro de caráter assistencialista da TV brasileira, o “Porta da Esperança” esteve no ar originalmente entre os anos de 1984 a 1996, comandado por Silvio Santos (1930-2024).