SBT negocia com Televisa e volta a exibir ‘Chaves’ e ‘Chapolin'

Novela mexicana "Chaves" e "Chapolin" volta a ser exibida no SBT Crédito: Grupo Chespirito/Divulgação

O SBT retomou a parceria com o grupo mexicano Televisa e ganhou o direito de reexibir os seriados "Chaves" e "Chapolin". Com previsão para outubro, os programas ainda não têm datas de estreia e horários definidos. Além da TV aberta, alguns episódios devem ser disponibilizados no +SBT, plataforma de streaming da empresa. A informação foi divulgada na terça-feira, 24, em comunicado enviado à imprensa.



"O SBT chegou a um acordo com a Televisa, na tarde desta terça-feira, 24 de setembro, para adquirir os direitos de exibição no Brasil das tão amadas séries "Chaves" e "Chapolin", por completo, na TV aberta", diz o texto. O comunicado também afirma que mais informações serão divulgadas em breve. "Informaremos mais detalhes do retorno tão pedido pelos espectadores nos últimos anos," conclui a nota.