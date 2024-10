Músicos denunciam falta de reparo em piano do TJA, parado há 5 anos

Músicos denunciam falta de reparo em piano do Theatro José de Alencar Crédito: Divulgação/Jarbas Oliveira

Na noite desta quinta-feira, 3, o artista curitibano Bruno Hrabovsky se apresentou no Theatro José de Alencar, com a turnê “Rock ao Piano - Especial Queen”. Ao Vida&Arte, ele havia declarado que estava “feliz” por sua segunda apresentação em Fortaleza ser no equipamento cultural. Nas redes sociais, ele reforçou o sentimento de alegria, mas também compartilhou um desapontamento que teve no meio da jornada: não conseguiria utilizar o piano do teatro, um Steinway D, e teria que locar um piano Fritz. “Sem dúvida um grande evento… mas fica minha expectativa para que algum dia o Governo do Ceará consiga recuperar um bem tão valioso”, escreveu na publicação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Procurado pelo O POVO, Bruno explica que a postagem era uma “cobrança para que o governo se atente a seu patrimônio”. Quando ele fez a solicitação do espaço para a realização do show no TJA, o site do equipamento ainda tinha em seu rider (lista de equipamentos e instruções técnicas para que uma casa receba um espetáculo) um piano, o que motivou a escolha do local.

“Eles me enviaram todos arquivos e, quando fui conferir, estranhei que no rider não constava o piano, então questionei a respeito. Foi então que me esclareceram que o rider que eu tinha visto ano passado estava desatualizado, e que o que me enviaram era o atual, ou seja, já não contavam mais com o piano. Fiquei chateado e preocupado: será que seria possível fazer o concerto?”, conta. A solução foi a locação do instrumento, gerando um custo extra ao artista, mas ele optou por manter este plano, pois queria continuar com a data escolhida para a performance. “Imagino que o corpo do teatro tenha pouca força de ação, precisa que o Estado aprove o restauro de seu patrimônio”, arremata. Situação do piano é antiga No dia 10 junho, o Sindicato de Músicos do Ceará realizou uma publicação no Instagram com tom de denúncia, divulgando que os dois pianos do TJA estão com necessidade de reparos.

O equipamento explicou ao Sindimuce que todos os artistas que faziam solicitação do espaço eram informados sobre o déficit com os pianos. Heriberto aponta que a situação com os instrumentos são antigos e remetem a um tempo antes da pandemia da Covid-19, mas que tiveram a situação agravada nos últimos anos. Dalwton Moura, músico e produtor cearense, chama a atenção para outros pontos trazidos na resposta do equipamento, como "não haver um prazo para a resolução do problema". Ele também lista: "A não explicação sobre como um dos pianos foi atacado por cupins - uma triste metáfora da politica cultural no Ceará. Um piano caríssimo no mais simbólico equipamento cultural do Estado ser roído por cupins". Heriberto complementa, criticando a resposta do teatro sobre avisar aos artistas que, para a realização de uma apresentação com o instrumento, é necessário a locação. Segundo ele, “demonstra uma falta de conhecimento da importância de um piano em um teatro como o Theatro José de Alencar”.

“É um teatro que tem a vocação para a música e inúmeros repertórios são prejudicados. Não é qualquer repertório que se coloca um teclado elétrico (por exemplo). A música popular (brasileira) em diversos gêneros precisa do piano para muitos repertórios, não é só a música erudita”, sustenta. Theatro José de Alencar fala sobre a situação Em respostas enviadas por e-mail, a gestora executiva do Theatro José de Alencar, Natália Escóssia, falou ao Vida&Arte sobre o caso. Segundo ela, o instrumento está precisando de um reparo desde 2019, mas que declara: “Secretaria da Cultura do Ceará (Secult Ceará), o Instituto Dragão do Mar (IDM) e o Theatro José de Alencar (TJA), junto à Fundação Amigos do Theatro José de Alencar (FATJA), têm articulado formas de obter verba para estas atividades”.