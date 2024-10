Cearense Jéssica Teixeira participa de programa do Bial, na Globo

Atriz cearense Jéssica Teixeira fala sobre filme "Assexybilidade" no programa de Pedro Bial

A atriz cearense Jéssica Teixeira é uma das convidadas do “Conversa com Bial”, da Globo, exibido na noite desta quarta-feira, 2.

Com início às 23h30min, o programa apresentado por Pedro Bial contará com a participação da atriz e de Daniel Gonçalves, diretor do filme-documentário “Assexybilidade”.

Em cartaz nos cinemas por todo o Brasil – em Fortaleza, o filme está sendo exibido no Cinema do Dragão –, “Assexybilidade” tem participação de 15 pessoas com deficiência que relatam seus desafios e experiências envolvendo a sexualidade.