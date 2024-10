Artistas se unem para homenagear Téti em show no Cineteatro

Cantora Téti é homenageada por artistas cearenses em show no Cineteatro São Luiz

Um dos nomes femininos mais importantes da música do Ceará, Téti ganha homenagem na próxima quarta-feira, 9, em um show especial no Cineteatro São Luiz.

Intitulado “Téti 80 anos - Ave Mãe da Canção Cearense”, o momento está com ingressos à venda no site Sympla, com valores a partir de R$ 15.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O show no equipamento localizado no Centro faz parte das comemorações do aniversário de 80 anos de idade da cantora cearense.