José de Abreu deve pagar R$35 mil a Carlos Vereza por danos morais

Verena entrou com uma ação judicial contra ele, apontando que as palavras usadas pelo artista para se referir a ele, assim como a acusação, tinham como objetivo difamá-lo e afetar sua reputação. Em sua defesa, Abreu afirmou que estava exercendo seu direito de livre pensamento .

Em janeiro de 2020, Abreu utilizou sua conta no X (Twitter) para chamar o outro ator de “sem caráter”, “esclerosado” e “facista” , além de acusá-lo de agredir uma integrante da novela “Corpo Dourado” (1998) com uma bengala.

O ator José de Abreu teve seu pedido de recurso negado pela 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio e deverá indenizar o colega de profissão, Carlos Vereza, em R$ 35 mil por danos morais . As informações foram divulgadas por Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Comentários de José de Abreu ultrapassaram o 'limite do aceitável', detalha decisão

O site Splash, do UOL, publicou alguns trechos da decisão. Em um deles, a desembargadora disse: “Parece-me claro que as manifestações do réu-apelante ultrapassaram, e muito, o limite do aceitável, o limite do que poderia vir a ser enquadrado como liberdade de expressão”.

E ressaltou: “É lamentável que a falta de urbanidade de pessoas públicas e instruídas acarrete demandas como esta, sobrecarregando o Judiciário 'à toa”.