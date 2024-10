Cid Moreira é velado no RJ; enterro será em Taubaté

Jornalista morreu nesta quinta-feira, aos 97 anos. Cid ganhará homenagem na sede do governo estadual do Rio de Janeiro. Enterro será na cidade natal

O corpo do apresentador, locutor e comunicador Cid Moreira está sendo velado na tarde desta quinta-feira, 3, no Parque Municipal de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O enterro será em Taubaté, como desejo pessoal. Moreira morreu aos 97 anos, em decorrência de falência múltipla dos órgãos.

Cid morava há cerca de um ano em Petrópolis junto da esposa, a jornalista Fátima Sampaio. No fim do dia, o velório acontecerá no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro. A família ainda não confirmou o horário exato das cerimônias. As informações são do O Globo.

