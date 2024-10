Cid Moreira teve quatro casamentos e relação conturbada com filhos

Rodrigo e Roger, filhos do jornalista, chegaram a processar o pai por abandono afetivo, mas perderam a causa. Cid também foi pai de Jaciara, que faleceu em 2020

Moreira teve quatro companheiras e uma relação conturbada com os filhos. A família chegou a travar disputas judiciais. Saiba mais sobre Cid, suas esposas e os filhos.

“Todas as minhas separações e novos relacionamentos estiveram nas revistas. Tudo o que eu fazia era alvo de comentários. Quanto mais eu queria ser discreto, pior era”, relatou em "Boa Noite", biografia escrita pela esposa e publicada em 2010.

O jornalista Cid Moreira morreu nesta quinta-feira, 3 , deixando a esposa Fátima Sampaio e dois filhos, Roger e Rodrigo. Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, ele buscava manter a vida pessoal longe dos holofotes o máximo possível.

Roger é o filho adotivo do jornalista e sobrinho de sua segunda esposa, Maria Ulhiana Naumtchyk, com quem Cid foi casado durante 20 anos.

Entre 1970 e 1972, o jornalista foi casado com Olga Verônica Radenzev. Rodrigo é fruto desse relacionamento.

Moreira teve três filhos. Jaciara , a primogênita e fruto de sua relação com Nelcy Moreira, morreu aos 50 anos em 2020 devido a um enfisema pulmonar.

Cid Moreira rompeu com os filhos após processos judiciais

Tanto Rodrigo como Roger já abriram processos contra o pai na Justiça.

Em 2006, Rodrigo processou Cid Moreira por abandono afetivo, alegando que o jornalista não cumpriu seu papel como pai desde o divórcio com Olga, mesmo pagando a pensão do filho até os 18 anos.

Em 2021, Rodrigo abriu um outro processo, desta vez contra Fátima Sampaio. A ação judicial alegava que Cid Moreira, na época com 93 anos, estava senil e que sofria de maus tratos no relacionamento com Fátima.