Terceira temporada de Heartstopper: data, elenco e mais da estreia

A terceira temporada de Heartstopper já tem data de estreia na Netflix e será lançada ainda no início deste mês. Os fãs acompanharão Nick (Kit Connor) e Charlie (Joe Locke) lidando com problemas que não haviam enfrentado antes no relacionamento.

Com temas sensíveis, como distúrbio alimentar, a produção ganha uma narrativa mais adulta nos novos episódios. Veja a seguir a data de estreia, o que esperar e mais sobre a série.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Qual a história de Heartstopper?

Heartstopper narra a trajetória de Charlie Spring e Nick Nelson, dois jovens britânicos que frequentam um colégio masculino. Ao serem colegas em uma das aulas, os jovens rapidamente se tornam amigos.